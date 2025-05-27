ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ພຶດສະພາ ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກ່ືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ແລະ ພັນລະຍາ ມາຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 22 - 27 ພຶດສະພາ.
ທີ່ພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຄົາລົບທຸງຊາດ, ຍ່າງກວດກອງກຽດຕິຍົດ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນສັກຂິພິຍານພິທີສວນສະຫນາມຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນ.
ພາຍຫລັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ, ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມ, ແລກປ່ຽນບັນດາເອກະສານຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ແລະ ພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ.