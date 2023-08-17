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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ແຂ້ວ - ຄາງ - ຫນ້າ ປີ 2023

ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ແມ່ນຈຸດສະຫວ່າງໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະຫວັດດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນປີ 2015 ແລະ ປະຈຸບັນພວມສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາຈຸດໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາກົນ ແຂ້ວ - ຄາງ - ຫນ້າ ປີ 2023. ພາບ: VOV

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17/8, ຢູ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບບັນດາສາດສະດາຈານ, ທ່ານໝໍ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກຊ່ຽວຊານແຖວຫນ້າຂະແຫນງທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ບັນດາຂະແໜງ ແຂ້ວ - ຄາງ - ຫນ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ສາກົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ແລະ ງານວາງສະແດງ ແຂ້ວ - ຄາງ - ຫນ້າ  ປີ 2023 ( 17-19 ສິງຫາ).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຖືວ່າ: ກອງປະຊຸມມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດສຳລັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ຂະແຫນງ ແຂ້ວ - ຄາງ - ຫນ້າ ຂອງຫວຽດນາມ ເວົ້າສະເພາະ. ຕາມທ່ານປະທານປະເທດແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການປົກປັກຮັກສາ, ດູແລ ແລະ ຍົກສູງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນແມ່ນພັນທະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພົນລະເມືອງແຕ່ລະຄົນ, ຂອງທັງລະບົບການເມືອງ ແລະ ສັງຄົມ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ແມ່ນຈຸດສະຫວ່າງໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະຫວັດດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນປີ 2015 ແລະ ປະຈຸບັນພວມສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາຈຸດໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຖະ​ແຫຼງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ປົກ​ປ້ອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ເຫດ​ດິນ​ເຊາະ​ເຈື່ອນ​ຢູ່ ແຂວງ ຄຳ​ມ່ວນ

ກະ​ຊວງການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຖະ​ແຫຼງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ປົກ​ປ້ອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ເຫດ​ດິນ​ເຊາະ​ເຈື່ອນ​ຢູ່ ແຂວງ ຄຳ​ມ່ວນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ສິງຫາ ຜ່ານມາ, ໄດ້ກວດພົບສາກສົບຂອງຊາຍຜູ້ໜຶ່ງ. ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລາວ ເພື່ອເຮັດລະບຽບການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຄອບຄົວຜູ້ກ່ຽວຮັບຊາບ.
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