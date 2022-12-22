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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອິນໂດເນເຊຍ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ການຢ້ຽມຢາມດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 21-23 ທັນວາ
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ (ພາບ: TTXVN)  

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຈາກທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo, ວັນທີ 21 ທັນວາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ການຢ້ຽມຢາມດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 21-23 ທັນວາ, ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ ຄັ້ງທຳອິດຂອງການນຳຫຼັກແຫຼ່ງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ກໍຄືນັບແຕ່ເມື່ອໂລກລະບາດໂຄວິດ -19 ແຜ່ລະບາດ. ພິເສດ, ນີ້ຍັງແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ອິນໂດເນເຊຍ ຄັ້ງທຳອິດຂອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 9 ປີ ແລະ ໃນສະພາບທີ່ 2 ປະເທດມຸ່ງໄປເຖິງພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ (2013-2023).

ດ້ວຍບັນດາພື້ນຖານຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ, ການໄປຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ ຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ນຳການພົວພັນ 2 ຝ່າຍກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ພັດທະນາຢ່າງເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ພິທີມອບລາງວັນວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີທົ່ວໂລກປະຈຳປີ VinFuture

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ຖ້າວ່າການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຂອງມວນມະນຸດປີ 2021 ນັ້ນ ເລື່ອງ “ສ້າງຄືນໃໝ່ ແລະ ຟື້ນຟູ” ກໍ່ແມ່ນບັນຫາທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນເຊິ່ງໂລກຕ້ອງປະເຊີນໜ້າໃນປີ 2022 ແລະ ໃນຫຼາຍປີຕໍ່ໄປ.
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