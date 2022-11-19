ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເນັ້ນໜັກເຖິງບາງປັດໄຈດຸ່ນດ່ຽງໃນການຮ່ວມມື APEC
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີບາງປັດໄຈສ້າງຄວາມ “ດຸ່ນດ່ຽງ” ຄວນການຮ່ວມມື.
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ພະຈິກ, ຢູ່ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງ, ກວມລວມ ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງ” ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ APEC 29, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີບາງປັດໄຈສ້າງຄວາມ “ດຸ່ນດ່ຽງ” ຄວນການຮ່ວມມືຄື: ຕ້ອງຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງເພື່ອສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນແຕ່ລະພື້ນຖານເສດຖະກິດລະຫວ່າງບັນດາຂົງເຂດ, ລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ; ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການຮັບປະກັນຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງແຕ່ລະພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ເປັນເຈົ້າການເປີດປະຕູ, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດ ທັງເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງພາຍໃນ, ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງປຽບທຽບ; ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ການຫັນປ່ຽນກັບການຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບ…
ທ່ານປະທານປະເທດກໍ່ແບ່ງປັນແຜນນະໂຍບາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ, ການພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນກັບເລື່ອງຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ; ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມເພື່ອປະຕິບັດ COP 26 ແລະ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການໜູນຊ່ວຍຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກ APEC.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ບັນດາການນຳ APEC ໄດ້ຈັດວາລະສົນທະນາ ກັບແຂກຖືກເຊີນລວມມີ: ປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ແລະ ອົງມົງກຸດລາຊະກຸມມານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາຊະອານາຈັກ ອາຣັບບີ ຊະອຸດີ. ການສົນທະນາແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາການນຳ APEC ພ້ອມກັບແຂກຖືກເຊີນຈາກບັນດາພາກພື້ນແຕກຕ່າງກັນໃນໂລກ ພ້ອມກັນປືກສາຫາລືມາດຕະການແກ້ໄຂໃນການຮ່ວມມື.