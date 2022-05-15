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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ອວຍພອນວັນບຸນວິສາຂະບູຊາຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກະຊົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ທຸກຖ້ວນໜ້າຈົ່ງຕ້ອນຮັບວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ດ້ວຍຄວາມສະຫງົບສຸກ.
  ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຢ້ຽມຢາມວັດ ເຮວງຽມ (ພາບ: TTXVN)  

 ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ພສ 2566 (2022), ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ຢູ່ວັດ ເຮວງຽມ ແລະ ວັດ ມິງດ້າວ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ຢູ່ສະຖານທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກະຊົນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ ທຸກຖ້ວນໜ້າຈົ່ງຕ້ອນຮັບວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ ດ້ວຍຄວາມສະຫງົບສຸກ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ, ພັກ, ລັດ ແລະ ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ປາດຖະໜາວ່າ ສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງຕົນໃນການສ້າງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ສືບຕໍ່ຢືນຢັນ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າທີ່ດີຂອງສາສະໜາສັນຕິພາບ, ຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນສ້າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການອາຊຽນ ຢູ່ປາຣີ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການອາຊຽນ ຢູ່ປາຣີ

ທ່ານ ດິນຕວນທັງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳຝະລັ່ງ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເຂົ້າໃນບັນດາວຽກງານລວມຂອງ ACP.
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