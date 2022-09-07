ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ແຂວງ ເງະອານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວເຖິງບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 05 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ວິງ, ແຂວງ ເງະອານ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກຂອງແຂວງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ສົ່ງຄຳຢື້ຢາມຖາມຂ່າວເຖິງບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມານະພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ດີກວ່າ. ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ການນຳທ້ອງຖິ່ນຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງທັນການ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄົວນະໂຍບາຍ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທຳດ້ວຍຄວາມສະດວກ, ກູ້ຢືມເງິນລົງທຶນບືນຕົວຂຶ້ນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດອຸດສາຫະກຳ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ (VSIP) ຢູ່ເມືອງ ຮືງງວຽນ, ແຂວງ ເງະອານ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)