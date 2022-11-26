ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນບັນດານັກວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ອາຊຽນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນເຊິ່ງແມ່ນນັກວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 45 ຂອງສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມເສດຖະກິດ ອາຊຽນ (FAEA) ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກເສດຖະສາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້ນຳໜ້າໃນການແບ່ງປັນ, ຊຸກຍູ້, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນຜົນງານລວມທີ່ມີຕໍ່ການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຮັບຮູ້, ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງວົງການນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກເສດຖະສາດ ໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ພິເສດແມ່ນໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການຕີລາຄານະໂຍບາຍ, ສະເໜີນະໂຍບາຍ.
ບັນດານັກວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກອງປະຊຸມ FAEA-45 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກເສດຖະກິດໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ກໍຄືປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຢູ່ພາກພື້ນ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19.