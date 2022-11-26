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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນບັນດານັກວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ອາຊຽນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກເສດຖະສາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້ນຳໜ້າໃນການແບ່ງປັນ, ຊຸກຍູ້, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນເຊິ່ງແມ່ນນັກວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ອາຊຽນ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນເຊິ່ງແມ່ນນັກວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ທີ່ມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 45 ຂອງສະຫະພັນບັນດາສະມາຄົມເສດຖະກິດ ອາຊຽນ (FAEA) ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກເສດຖະສາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊຽນ ໄດ້ນຳໜ້າໃນການແບ່ງປັນ, ຊຸກຍູ້, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນເຂົ້າໃນຜົນງານລວມທີ່ມີຕໍ່ການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ, ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຮັບຮູ້, ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຂອງວົງການນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ນັກເສດຖະສາດ ໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ພິເສດແມ່ນໃນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການຕີລາຄານະໂຍບາຍ, ສະເໜີນະໂຍບາຍ.

ບັນດານັກວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກອງປະຊຸມ FAEA-45 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກເສດຖະກິດໄດ້ພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ຮ່ຳຮຽນເອົາບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ກໍຄືປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຢູ່ພາກພື້ນ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ-19.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການກວດສອບ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງດ້ານການກວດສອບ

ທ່ານ ໂງວັນຕວັນ, ຫົວໜ້າອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.
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