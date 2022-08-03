ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ: ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ຄວນຊອກຫາບັນດາກຳລັງໜູນ, ຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ບຽນຮ່ວາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ຄວນຊອກຫາບັນດາກຳລັງໜູນ, ຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ ແລະ ນຳພາການເຕີບໂຕເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມພາກໃຕ້. ສຳລັບສະໜາມບິນ ລອງແທັ່ງ, ແຂວງຄວນຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມພັດທະນາໃໝ່ຄືຕົວເມືອງສະໜາມບິນ, ບັນດາເຂດເຊື່ອມຕໍ່ກັບທ່າກ່ຳປັ່ນ ກ໊າຍແມກ, ທິຫວາຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ແຂວງຄວນຖືເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເສດຖະກິດຮ່ວມມືຖືກກັບທີ່ຕັ້ງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການສຳຜັດກັບແຫຼ່ງກຳລັງຄືມະຕິຂອງພັກເພື່ອສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຖືວ່າ:
“ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ຄວນມີວິໄສທັດໃໝ່, ແງ່ຫວັງໃໝ່ໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່ຄືປະຈຸບັນ, ໃນເງື່ອນໄຂວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ການປ່ຽນໃໝ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ. ຖ້າບໍ່ມີແງ່ຫວັງ ແລະ ບໍ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງຕິດຄັດພາຍໃນປະຈຸບັນ ຈະບໍ່ມີບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່, ຊ້ຳບໍ່ໜຳ ອາດຈະຖືກຫຼ້າຫຼັງໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້.”
ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ AquaCity ຢູ່ນະຄອນ ບຽນຮ່ວາ, ແຂວງ ດົ່ງນາຍ.