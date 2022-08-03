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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ: ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ຄວນຊອກຫາບັນດາກຳລັງໜູນ, ຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ

ສຳລັບສະໜາມບິນ ລອງແທັ່ງ, ແຂວງຄວນຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມພັດທະນາໃໝ່ຄືຕົວເມືອງສະໜາມບິນ, ບັນດາເຂດເຊື່ອມຕໍ່ກັບທ່າກ່ຳປັ່ນ ກ໊າຍແມກ, ທິຫວາຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ (ພາບ:Thống Nhất/ TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ບຽນຮ່ວາ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກກັບການນຳແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ຄວນຊອກຫາບັນດາກຳລັງໜູນ, ຮູບແບບການເຕີບໂຕໃໝ່ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ ແລະ ນຳພາການເຕີບໂຕເຂດເສດຖະກິດຈຸດສຸມພາກໃຕ້. ສຳລັບສະໜາມບິນ ລອງແທັ່ງ, ແຂວງຄວນຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມພັດທະນາໃໝ່ຄືຕົວເມືອງສະໜາມບິນ, ບັນດາເຂດເຊື່ອມຕໍ່ກັບທ່າກ່ຳປັ່ນ ກ໊າຍແມກ, ທິຫວາຍ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ແຂວງຄວນຖືເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເສດຖະກິດຮ່ວມມືຖືກກັບທີ່ຕັ້ງ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃນການສຳຜັດກັບແຫຼ່ງກຳລັງຄືມະຕິຂອງພັກເພື່ອສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຖືວ່າ:

“ແຂວງ ດົ່ງນາຍ ຄວນມີວິໄສທັດໃໝ່, ແງ່ຫວັງໃໝ່ໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່ຄືປະຈຸບັນ, ໃນເງື່ອນໄຂວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ການປ່ຽນໃໝ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ. ຖ້າບໍ່ມີແງ່ຫວັງ ແລະ ບໍ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງຕິດຄັດພາຍໃນປະຈຸບັນ ຈະບໍ່ມີບາດກ້າວພັດທະນາໃໝ່, ຊ້ຳບໍ່ໜຳ ອາດຈະຖືກຫຼ້າຫຼັງໃນອະນາຄົດໃກ້ໆນີ້.”

 ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເຂດຕົວເມືອງອັດສະລິຍະ AquaCity ຢູ່ນະຄອນ ບຽນຮ່ວາ, ແຂວງ ດົ່ງນາຍ.


(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ສຳຄັນແມ່ນຈີນຕະນາການ, ວິໄສທັດ ແລະ ສ້າງສີສັນສະເພາະ

ພັດທະນາຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ, ສຳຄັນແມ່ນຈີນຕະນາການ, ວິໄສທັດ ແລະ ສ້າງສີສັນສະເພາະ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 2/8, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ໄດ້ມີການພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກສະໂມສອນເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ; ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳບັນດາແຂວງໃນເຂດຖານທີ່ໝັ້ນຫວຽດບັກ
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