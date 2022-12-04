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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫານັກກະວີຍິງ ໂຮ່ຊວນເຮືອງ ແລະ ນັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ເງະອານ

ກ່ອນນີ້ 200 ປີ, ນັກກະວີຍິງ ໂຮ່ຊວນເຮືອງ ມີແນວຄິດວັດທະນະທຳມະນຸດ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງຢາກຕໍ່ສູ້ທວງເອົາສິດໄດ້ດຳລົງຊີວິດໃຫ້ມະນຸດ.

ກ່ອນນີ້ 200 ປີ, ນັກກະວີຍິງ ໂຮ່ຊວນເຮືອງ ມີແນວຄິດວັດທະນະທຳມະນຸດ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງຢາກຕໍ່ສູ້ທວງເອົາສິດໄດ້ດຳລົງຊີວິດໃຫ້ມະນຸດ.

  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ຖະຫວາຍທູບທຽນ ຢູ່ ຫໍບູຊາ ວົງຕະກຸນ ໂຮ່ຟີ  

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຊີດຊູ ແລະ ສະເຫລີມສະຫລອງ 250 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດ(1772 - 2022), 200 ປີແຫ່ງວັນເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ(1822 - 2022) ຂອງນັກກະວີຍິງ ໂຮ່ຊວນເຮືອງ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ທັນວາ ຢູ່ ເມືອງ ກີ່ງລືວ ແຂວງ ເງະອານ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ, ອາໄລຫານັກກະວີຍິງ ໂຮ່ຊວນເຮືອງ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ.

ກ່ອນນີ້ 200 ປີ, ນັກກະວີຍິງ ໂຮ່ຊວນເຮືອງ ມີແນວຄິດວັດທະນະທຳມະນຸດ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງຢາກຕໍ່ສູ້ທວງເອົາສິດໄດ້ດຳລົງຊີວິດໃຫ້ມະນຸດ, ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນແມ່ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ -ຊາຍ. ດ້ວຍຄຸນຄ່າດ້ານແນວຄິດ, ສິລະປະມີລັກສະນະສາກົນ ແລະ ຜ່ານຍຸກສະໄຫມ, ບົດກາບກອນຂອງນັກກະວີ ໂຮ່ຊວນເຮືອງ ໄດ້ແປເປັນ 12 ພາສາ, ປະກອບສ່ວນແຜ່ຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າອັນສູງສົ່ງ ແລະວັດທະນະທຳມະນຸດໃນບົດກາບກອນຂອງນັກກະວີມາເຖິງທຸກຄົນໃນໂລກ.

ເດືອນພະຈິກ ປີ 2021, ອົງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຂອງ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິເຊີດຊູ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ 250 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດ ແລະ 200 ປີ ແຫ່ງວັນນັກກະວີເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໄປຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາ ແລະ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນບັນພະບຸລຸດ, ນັກຮົບວິລະຊົນເສຍສະຫລະຊີວິດເພື່ອຊາດ. ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍ່ໄດ້ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ 30 ຄອບຄົວໃນເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ມອບເຮືອນແຫ່ງສາຍຈິດມິດໃຈ 30 ຫລັງ ໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນພິເສດຢູ່ເມືອງ ກີ່ງລຶວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 7 ຂົງເຂດຮ່ວມມື, ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2021 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່.
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