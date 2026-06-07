ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເດີນທາງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ AFF 2026
ທ່ານ ຫງວຽນມິງເຕີມ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຕີລາຄາວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນພິເສດ, ແມ່ນການເສີມຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດຂອງການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະບານຄັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ມີລັກສະນະປະຫວັດສາດຂອງການນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງສອງພັກ, ສອງລັດ ໃນຕົ້ນປີ 2026. ການຢ້ຽມຢາມສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງການນຳຂັ້ນສູງໃນການເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສານພົວພັນເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ຫັນເນື້ອໃນ “ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ” ລະຫວ່າງສອງປະເທດເປັນລະອຽດຢ່າງແຮງ.
ໂດຍມີຂໍ້ສັງເກດອັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໄດ້ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ແບ່ງປັນຄວາມສາມັກຄີປະຫວັດສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ເໜືອກວ່າຂອບເຂດການທູດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ເພື່ອກາຍເປັນສາຍໃຍຜູກພັນກັນຢ່າງໜຽວແໜ້ນ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງລວມ.