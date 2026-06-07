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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ສອນ​ໄຊ​ ສີ​ພັນ​ດອນ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັ​ນ​ທາງ​ການ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ AFF 2026

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 7 ມິ​ຖຸ​ນາ, ທ່ານ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ອະ​ນາ​ຄົດ ອາ​ຊຽນ (AFF) ຄັ້ງ​ທີ 3 ປີ 2026 ແຕ່​ວັນ​ທີ 7 – 9 ມິ​ຖຸ​ນາ 2026, ຕາມ​ຄຳ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຂອງ​ທ່ານ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ.
  ທ່ານ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາວ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ​ສະ​ໜາມ​ບິນ ສາ​ກົນ ​ໂນ້ຍ​ບ່າຍ ຮ່າ​ໂນ້ຍ (ພາບ: TTXVN)  

ທ່ານ ຫງວຽນ​ມິງ​ເຕີມ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ລາວ ຕີ​ລາ​ຄາ​ວ່າ ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ເປັນ​ພິ​ເສດ, ແມ່ນ​ການ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຄັ້ງ​ຕ່າງໆ ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງສຸດ​ຂອງ​ສອງ​ພັກ, ສອງ​ລັດ ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026. ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສ​ະ​ເໝີ​ປາຍ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູ​ນ​ສ້າງ​ສານ​ພົວ​ພັນ​ເຂົ້າ​ສູ່​ລວງ​ເລິກ ຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢັ້ງ ແລະ ຫັນ​ເນື້ອ​ໃນ “ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ” ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດເປັນ​ລະ​ອຽດ​ຢ່າງ​ແຮງ.

ໂດຍ​ມີ​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ, ທ່ານ​ນາງ ຄຳ​ເພົາ ເອີນ​ທະ​ວັນ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ລາວ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັ້ກ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ລາວ ແບ່ງ​ປັນ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ, ເໜືອກວ່າ​ຂອບ​ເຂດ​ການ​ທູດ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ ເພື່ອ​ກາຍ​ເປັນ​ສາຍ​ໃຍ​ຜູກ​ພັນ​ກັນ​ຢ່າງ​ໜຽວ​ແໜ້ນ ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ຜູ້​ແທນ 600 ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ ຄັ້ງ​ທີ IX

ມີ​ຜູ້​ແທນ 600 ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ ຄັ້ງ​ທີ IX

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຜູ້​ແທນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ ຫວຽດ​ນາມ ຄັ້ງ​ທີ IX, ອາ​ຍຸ​ການ 2026 – 2031 ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 7 – 8 ມິ​ຖຸ​ນາ 2026 ຢູ່​ຫໍ​ປະ​ຊຸມ​ແຫ່ງ​ຊາດ (ຮ່າ​ໂນ້ຍ).
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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