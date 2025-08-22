Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີແມ່ນຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ທ່ານສະເໜີສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກະທຳປະຕິບັດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Penny Wong ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Penny Wong ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານລັດຖະມົນຕີ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີຄັ້ງທີ 7.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີແມ່ນຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ທ່ານສະເໜີສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກະທຳປະຕິບັດການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຈັດກົນໄກໂອ້ລົມສົນທະນາປະຈຳໄລຍະ, ປຶກສາຫາລືເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍກໍ່ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າແລກປ່ຽນມາດຕະການຊຸກຍູ້ວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນການເຕີບໂຕສູງກ່ວາ, ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ 20 ຕື້ USD ໂດຍໄວ, ພິເສດດ້ວຍວິທີການເປີດປະຕູ ແລະ ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ  - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພິເສດໃນຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອິນເຕີເນັດ,  ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍວັດຖຸອຸປະກອນເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ ສອງຝ່າຍມີການຮ່ວມມືທີ່ບັນລຸບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນຂົງເຂດນີ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໃຫ້ນັກສຶກສາການແພດ…

ໂດຍເຫັນດີຕໍ່ການສະເໜີນີ້, ທ່ານ ນາງPenny Wong ລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ ຢັ້ງຢືນຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ໃນນັ້ນເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຜ່ານບັນດາໂຄງການ ODA ແລະ ກອງທຶນລົງທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນອັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນອັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຕາມຂ່າວສານຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ. ລາວ, ຕອບສະໜອງຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ສິງຫາ 2025. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ສິງຫາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ.
