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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ສະ​ພາ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອາ​ຊຽນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກໍລະກົດ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ແລະ ເຮັດວຽກກັບຄະນະວິສາຫະກິດຂອງສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ (USABC) ເຊິ່ງພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖ່າຍຮູບພ້ອມສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມປະຕິຮູບ ແລະ ຈະມີການປະຕິຮູບຫຼາຍກວ່າອີກ, ບັນດາອົງການກໍສືບຕໍ່ດຳເນີນການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສະພາວິສາຫະກິດ ອາເມເມລິກາ ສືບຕໍ່ມີສຽງເວົ້າອັນຕັ້ງໜ້າກັບລັດຖະບານ ອາເມລິກາ, ຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃນການເຈລະຈາກັບບັນດາອົງການຂອງ ອາເມລິກາ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງລະອຽດກ່ຽວກັບພາສີອາກອນສົມທົບສຳລັບສິນຄ້າແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ເໝາະສົມໂດຍໄວ, ມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸໄດ້ວົງເງິນການຄ້າທີ່ເປັນປົກກະຕິ, ກົມກຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.       

        ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ຕີລາຄາສູງສະພາບແວດລ້ອມດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ນັບມື້ນັບສະດວກ ດ້ວຍບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາ, ວິໄສທັດ ແລະ ການກະທຳຢ່າງແຮງຂອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ, ພິເສດ ແມ່ນການປະຕິວັດປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ກະທັດລັດ; ພ້ອມທັງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ຮ່ວມມືລົງທຶນ, ຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວນານກັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

      

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປ​ະ​ທານ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຮ່ວມ​ມື​ແມ່​ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ

ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປ​ະ​ທານ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຮ່ວມ​ມື​ແມ່​ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ

ກົນໄກ ແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ. ລວມມີສະມາຊິກ 5 ປະເທດຄື: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ສ.ເກົາຫຼີ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.
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