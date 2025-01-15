Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັ​ນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 5 ຂອງ​ສະ​ພາ​ປະ​​ສານ​ງານ​ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ແດງ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານສະພາປະສານງານເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ, ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງນຳໜ້າກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ, ປະທານສະພາປະສານງານເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາ ທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ, ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງນຳໜ້າກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່”. ກອງປະຊຸມເພື່ອແນໃສ່ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວປີ 2024, ຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ປີ 2025 ຂອງສະພາ; ພ້ອມທັງປະກາດແຜນຜັງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ ຕ້ອງເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ ເພື່ອພ້ອມກັບທັງປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນ ພັດທະນາຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສີວິໄລ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຂອງປະເທດຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະພາຕ້ອງຕີລາຄາຄືນ ແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ບັນດາວຽກທີ່ໄດ້ປະຕິບັດ, ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ, ສຳຫຼວດກວດຄືນ, ໄຈ້ແຍກສາຍເຫດ, ບົດຮຽນປະສົບການທີ່ຖອດຖອນມາໄດ້ໃນວິວັດທະນາການນຳພາບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາສິ່ງທີ່ປະຕິບັດໄດ້, ແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດ, ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ການນຳສອງປະເທດເຫັນດີເປັນເອກະພາບບັນດາບັນຫາສຳຄັນ ແລະ ກຳນົດທິດຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດ, ກຳນົດຢ່າງຈະແຈ້ງບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ, ນັບແຕ່ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ພະລັງງານ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top