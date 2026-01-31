ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຊູແອັດມາລົງທຶນຢູ່ຂົງເຂດເສດຖະກິດໝູນວຽນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Johan Ndisi ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູແອັດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Dennis Nobelius ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ SYRE ສັງກັດກຸ່ມບໍລິສັດ ຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ H&M, ເຊິ່ງແມ່ນເຄື່ອງໝາຍແຟຊັນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນໂລກຂອງ ຊູແອັດ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບ ຊູແອັດ, ຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເອີລົບເໜືອ, ທ່ານກໍ່ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ ແນວຄິດຈະມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຂອງ SYRE ແລະ ທ່ານມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນສົມທົບກັບກຸ່ມບໍລິສັດຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາລະອຽດ.
ສ່ວນ ທ່ານ Johan Ndisi ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊູແອັດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Dennis Nobelius ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ SYRE ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະສືບຕໍໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຕາມເນື້ອໃນທີ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີ, ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການເໝາະສົມກັບການກຳນົດທິດພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບເອີລົບ (EU) ແລະ ຫວຽດນາມ - ຊູແອັດ.