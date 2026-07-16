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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ແຂວງ​ຕວຽນ​ກວາງ​ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃນ 6 ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ

ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026, ອັດ​ຕາ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ GRDP ຂອງ​ແຂວງ​ບັນ​ລຸ 7,72% ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ 5 ປີ​ຜ່ານ​ມາ, ຮູບ​ແບບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສອງ​ຂັ້ນ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​, ລຸ​ລ່ວງໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ.
  ທ່ານ​ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ເຮັດ​ວຽກ (ພາບ: VNA)  

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 15 ກໍ​ລະ​ກົດ ຢູ່​ວີ​ຊວຽນ, ທ່ານ​ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ແຂວງ ຕວຽນ​ກວາງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ແລະ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ, ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ; ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສອງ​ຂັ້ນ.

ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026, ອັດ​ຕາ​ຄວາມ​ໄວ​ໃນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ GRDP ຂອງ​ແຂວງ​ບັນ​ລຸ 7,72% ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ 5 ປີ​ຜ່ານ​ມາ, ຮູບ​ແບບ​ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສອງ​ຂັ້ນ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​, ລຸ​ລ່ວງໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ. ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ແຫ່ງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງດີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ.

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ສະຫຼຸບກອງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ເລ​ມິ​ງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ແຂວງ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃນ 6 ເດືອນ​ທ້າ​ຍ​ປີ​ຢ່າງ​ຂ້ຽວ​ຂາດ. ການ​ນຳ​ແຂວງ​ຕ້ອງ​ຕິດ​ຕາມ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ, ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ສິ່ງ​ຕິດ​ຂັດ​ໃນ​ບັນ​ດ​າ​ຂົງ​ເຂດ​ຢ່າງ​ທັນ​ການ; ສຳຫຼວດກວດ​ຄືນ, ອັບ​ເດັດ​ກໍ​ລະ​ນີ​ເຕີບ​ໂຕ​ຕາມ​ແຕ່​ລະ​ໄຕ​ມາດ, ມອບ​ໜ້າ​ທີ່​ລະ​ອຽດ​ໃຫ້​ແກ່​ແຕ່​ລະ​ກຸ່ມ​ຂະແໜງ​ຕາມ​ແຕ່​ລະ​ເດືອນ, ຮັບ​ຮູ້ ແລະ ຂຸ​ດ​ຄົ້ນ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​, ທ່າ​ໄດ້​ປຽບ​ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ທ້າຍ​ປີ​ຢ່າງ​ສຸດ​ຂີດ, ເປັນ​ຕົ້ນ​​ແມ່ນສຳ​ລັບ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປຸງ​ແຕ່ງ, ຜະ​ລິດ, ກະ​ສິ​ກຳ - ປ່າ​ໄມ້ເປັນ​ສິນ​ຄ້າ, ການ​ຄ້າ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ, ເສດ​ຖະ​ກິດ​ດ່ານ​ຊາຍ​ແດນ, logistics…

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຖື​ວ່າ ແຂວງ​ຕວຽນ​ກວາງ ຕ້ອງ​ສຸມ​ໃສ່​ຍູ້​ແຮງ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ, ສູ້​ຊົນ​ບັນ​ລຸ 100% ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2026, ຮີບ​ດ່ວນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ໜ​ການມອບ​ແຜນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ໄລ​ຍະ​ກາງ ໄລ​ຍະ 2026 - 2030.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່

ນຳ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ໃໝ່

ທ່ານ​ ໂຮ່ກວັກ​ຢຸງ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ​ພັກ ແລະ ລັດ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ເພື່ອ​ນຳ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂດຍ​ໄວ ແລະ ຍືນ​ຍົງ.
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