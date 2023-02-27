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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງປີ 2023

ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ ປີ 2023 ແມ່ນເຫດການມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ແນ່ໃສ່ແນະນຳຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງປີ 2023 (ພາບ:VGP/Nhật Bắc)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກຸມພາຢູ່ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງປີ 2023.

ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ ປີ 2023 ແມ່ນເຫດການມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ແນ່ໃສ່ແນະນຳຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ, ສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນບໍລິເວນແຂວງ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດ ແລະ ຂອງທົ່ວປະເທດ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ ໄດ້ເລືອກເຟັ້ນ, ມອບຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີຕໍ່ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໃຫ້ແກ່ 16 ນັກລົງທຶນ ທີ່ເປັນຕົວແທນປະຕິບັດ 16 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນເກືອບ 49.000 ຕື້ດົ່ງ (ກ່ວາ 2 ຕື້ USD).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງສ້າງແຜນຜັງແຂວງໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ໃຫ້ສົມບູນແບບ. ສຸມໃສ່ສ້າງບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແລະ ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຂດກຳລັງໜູນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ການຮ່ວມສຳພັນພັດທະນາເສດຖະກິດເຂດກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃກ້ຄຽງ ແລະ ທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງການດຶງດູດການລົງທຶນ,ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນແຫ່ງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ແທດຈິງ, ຈຸດສຸມແມ່ນສ້າງຂອດບຸກທະລຸໃນການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ກໍ່ສ້າງອຳນາດການປົກຄອງເອເລັກໂຕນິກ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ໂປ່ງໃສ, ສະເໝີພາບ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ຮ່ວາບິ່ງ - ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເຊີນລາ ຕອນແຕ່ ຮ່ວາບິ່ງ - ມົກເຈົາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ໜອງບົວ ລຳພູ ຂອງໄທ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ

ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງແຂວງ ໜອງບົວ ລຳພູ ຂອງໄທ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຟານຈີ໊ແທັ່ງ ສະເໜີໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ໜອງບົວ ລຳພູ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະໄປຊອກຫາ, ເຊື່ອມຕໍ່ການຮ່ວມມືກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນຂອງ ຫວຽດນາມ
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