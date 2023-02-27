ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງປີ 2023
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ກຸມພາ, ຢູ່ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງປີ 2023.
ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ ປີ 2023 ແມ່ນເຫດການມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ແນ່ໃສ່ແນະນຳຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ, ສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນບໍລິເວນແຂວງ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດ ແລະ ຂອງທົ່ວປະເທດ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ ໄດ້ເລືອກເຟັ້ນ, ມອບຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີຕໍ່ແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໃຫ້ແກ່ 16 ນັກລົງທຶນ ທີ່ເປັນຕົວແທນປະຕິບັດ 16 ໂຄງການຢູ່ແຂວງ ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນເກືອບ 49.000 ຕື້ດົ່ງ (ກ່ວາ 2 ຕື້ USD).
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ ສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງສ້າງແຜນຜັງແຂວງໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ໃຫ້ສົມບູນແບບ. ສຸມໃສ່ສ້າງບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແລະ ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເຂດກຳລັງໜູນ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ການຮ່ວມສຳພັນພັດທະນາເສດຖະກິດເຂດກັບບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃກ້ຄຽງ ແລະ ທົ່ວປະເທດ, ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງການດຶງດູດການລົງທຶນ,ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ຂຸດຄົ້ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນແຫ່ງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ສືບຕໍ່ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ແທດຈິງ, ຈຸດສຸມແມ່ນສ້າງຂອດບຸກທະລຸໃນການປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ, ກໍ່ສ້າງອຳນາດການປົກຄອງເອເລັກໂຕນິກ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ໂປ່ງໃສ, ສະເໝີພາບ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ເຂດ ຮ່ວາບິ່ງ - ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເຊີນລາ ຕອນແຕ່ ຮ່ວາບິ່ງ - ມົກເຈົາ.