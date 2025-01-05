ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050
ຕອນບ່າຍວັນທີ 04 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດການວາງແຜນຜັງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050. ເລື່ອງປະກາດການວາງແຜນຜັງຈະແມ່ນການກຳນົດທິດສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມມືມີພື້ນຖານເພື່ອຊອກຮູ້, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊຸກຍູ້ການການລົງທຶນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາວ່າ, ນີ້ແມ່ນການວາງແຜນໄດ້ປະຕິບັດຕາມວິທີເຂົ້າເຖິງ, ຈິນຕະນາການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຕື້ອງເຖິງທຳອິດແມ່ນນຳໜ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງການຍຸດທະສາດ, ລວມທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ… ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອງນຳໜ້າຍູ້ແຮງນະວັດຕະກຳ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ສຸດທ້າຍແມ່ນນຳໜ້າໃນການດຶງດູດ, ບຳລຸງສ້າງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມະຄຸນນະພາບສູງ