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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຕື້ອງເຖິງທຳອິດແມ່ນນຳໜ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງການຍຸດທະສາດ, ລວມທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງນະຄອນໂຮ່ຈີມິນໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050

ຕອນບ່າຍວັນທີ 04 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດການວາງແຜນຜັງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050. ເລື່ອງປະກາດການວາງແຜນຜັງຈະແມ່ນການກຳນົດທິດສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມມືມີພື້ນຖານເພື່ອຊອກຮູ້, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຊຸກຍູ້ການການລົງທຶນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາວ່າ, ນີ້ແມ່ນການວາງແຜນໄດ້ປະຕິບັດຕາມວິທີເຂົ້າເຖິງ, ຈິນຕະນາການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຕື້ອງເຖິງທຳອິດແມ່ນນຳໜ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງການຍຸດທະສາດ, ລວມທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ… ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອງນຳໜ້າຍູ້ແຮງນະວັດຕະກຳ, ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ສຸດທ້າຍແມ່ນນຳໜ້າໃນການດຶງດູດ, ບຳລຸງສ້າງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມະຄຸນນະພາບສູງ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຍົກອອກບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນປີ 2024. ພິເສດ, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດລືນກາຍລະດັບ 2 ຕື້ USD
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