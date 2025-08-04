Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄປສຳຫຼວດກວດກາໂຄງການເສັ້ນທາງອ້ອມຕົວເມືອງ 3 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີລວງຍາວ 76 ກມ, ໄປຜ່ານ 3 ທ້ອງຖິ່ນ, ລວມມີ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດົ່ງນາຍ ແລະ ໄຕນິງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດກວດກາໂຄງການເສັ້ນທາງອ້ອມຕອນ ເຕິນຫວ້ານ - ເຍີນແຈກ (ພາບ: TTXVN)

ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ບັນດາແຂວງທາງພາກໃຕ້, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 02 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດກວດກາໂຄງການເສັ້ນທາງອ້ອມຕົວເມືອງ 3 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຕອນ ເຕິນຫວ້ານ - ເຍີນແຈກ, ໃນນັ້ນ, ມີຂົວ ເຍີນແຈກ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີລວງຍາວ 76 ກມ, ໄປຜ່ານ 3 ທ້ອງຖິ່ນ, ລວມມີ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດົ່ງນາຍ ແລະ ໄຕນິງ. ໂຄງການມີຍອດເງິນລົງທຶນ 75.300 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 3 ຕື້ USD) ດ້ວຍງົບປະມານຂອງລັດ. ໃນນັ້ນ, ຕອນ ເຕິນຫວ້ານ - ເຍີນແຈກ (ໄປຜ່ານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ດົ່ງນາຍ) ມີລວງຍາວ 8,22 ກມ, ໄລ່ຮອດທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ ປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໄດ້ເກືອບ 98% ແລ້ວ ແລະ ຈະນຳເຂົ້າໃຊ້ການໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ. ຂົວ ເຍີນແຈກ ແມ່ນຂົວໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຂດທາງອ້ອມເຂດຕົວເມືອງ 3, ກໍໄດ້ເປີດນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວໃນວັນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນບຸນບັນດານັກອາສາສະໜັກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີໜຶ່ງດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ

ວັນບຸນບັນດານັກອາສາສະໜັກ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີໜຶ່ງດຳເນີນໄປຢ່າງຟົດຟື້ນ

ເຫດການແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອາສາສະໝັກລະດູແລ້ງຂອງຊາວໜຸ່ມນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກສາກົນ 200 ຄົນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top