ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄປສຳຫຼວດກວດກາໂຄງການເສັ້ນທາງອ້ອມຕົວເມືອງ 3 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ໃນການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ບັນດາແຂວງທາງພາກໃຕ້, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 02 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໄປສຳຫຼວດກວດກາໂຄງການເສັ້ນທາງອ້ອມຕົວເມືອງ 3 ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຕອນ ເຕິນຫວ້ານ - ເຍີນແຈກ, ໃນນັ້ນ, ມີຂົວ ເຍີນແຈກ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີລວງຍາວ 76 ກມ, ໄປຜ່ານ 3 ທ້ອງຖິ່ນ, ລວມມີ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດົ່ງນາຍ ແລະ ໄຕນິງ. ໂຄງການມີຍອດເງິນລົງທຶນ 75.300 ຕື້ດົ່ງ (ປະມານ 3 ຕື້ USD) ດ້ວຍງົບປະມານຂອງລັດ. ໃນນັ້ນ, ຕອນ ເຕິນຫວ້ານ - ເຍີນແຈກ (ໄປຜ່ານນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ດົ່ງນາຍ) ມີລວງຍາວ 8,22 ກມ, ໄລ່ຮອດທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ ປະຕິບັດການກໍ່ສ້າງໄດ້ເກືອບ 98% ແລ້ວ ແລະ ຈະນຳເຂົ້າໃຊ້ການໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ. ຂົວ ເຍີນແຈກ ແມ່ນຂົວໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເຂດທາງອ້ອມເຂດຕົວເມືອງ 3, ກໍໄດ້ເປີດນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວໃນວັນດຽວກັນ.