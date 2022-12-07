ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ-ເອີຣົບ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ລຸກຊຳບວກ, ໂຮນລັງ, ແບນຊິກ ຢ່າງເປັນທາງການ
ວັນທີ 5 ທັນວາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໂດຍຕອບຮັບຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານປະທານສະພາເອີຣົບ Charles Michel, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລຸກຊຳບວກ Xavier Bettel, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮນລັງ Mark Rutte ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແບນຊິກ Alexander De Croo, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຂອງຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ງສູງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 45 ປີ ແຫ່ງການພົວພັນລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກລຸກຊຳບວກ, ລາຊະອານາຈັກ ໂຮນລັງ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ແບນຊິກ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ການຢ້ຽມຢາມ ລຸກຊຳບວກ, ໂຮນລັງ, ແບນຊິກ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ-ເອີຣົບ ໄດ້ດຳເນີນນັບແຕ່ວັນທີ 9-15 ທັນວາ.