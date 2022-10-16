ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບແມ່ຍິງກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມໂອ້ລົມສົນທະນາກັບແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ”. ມີຜູ້ແທນກວ່າ 300 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມສະຖານທີ່ຖ່າຍຖອດຫຼັກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ມີແມ່ຍິງກວ່າ 5.000 ຄົນເຊິ່ງແມ່ນພະນັກງານ, ສະມາຊິກແມ່ຍິງ, ນັກທຸລະກິດຍິງ, ແມ່ຍິງດີເດັ່ນ... ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໃນຢູ່ທົ່ວປະເທດ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ - ຊາຍ ແລະ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ດ້ວຍຫຼາຍນະໂຍບາຍ, ແຜນນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ, ໜູນຊ່ວຍແມ່ຍິງໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, startup… ດ້ວຍບັນດານະໂຍບາຍນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ, ເງື່ອນໄຂສະດວກເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງນັບມື້ນັບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດ ແລະ ມີກາລະໂອກາດຫຼາຍກວ່າເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ, ວົງຄະນະຍາດ ແລະ ສັງຄົມ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຍັງມີຫຼາຍວຽກງານຕ້ອງເຮັດ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງຊີວິດທີ່ດີງາມກວ່າໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.
“ການໂອ້ລົມສົນທະນາໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງ, ແບ່ງປັນ, ພ້ອມກັບແກ້ໄຂ ແລະ ພ້ອມກັນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ແລະ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຢູ່ 3 ໝວດຫົວຂໍ້ຄື: ແມ່ຍິງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ; ແມ່ຍິງ ແລະ ບັນດາບັນຫາຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ; ແມ່ຍິງ ແລະ ລຸ້ນອະນາຄົດ. ພວກເຮົາຕ້ອງຫວນຄືນວຽກງານທີ່ເຮັດໄດ້ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເຮັດໄດ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ມີມາດຕະການແກ້ໄຂ ຊ່ວຍປັບປຸງ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃນການເຮັດວຽກ, ການອຸທິດຕົນຂອງແມ່ຍິງ”.