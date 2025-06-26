ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເຮັດວຽກກັບບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງ ຈີນ
ທີ່ການເຮັດວຽກກັບການນຳກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຄົມມະນາຄົມ ຈີນ (CCCC), ການນຳກຸ່ມບໍລິສັດ ຈີນ (CREC), ແລະ ການນຳກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳທາງລົດໄຟ ຈີນ (CRCC), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮ່ວມມືກັບກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ລົດໄຟ ຫວຽດນາມ; ໃນນັ້ນມີການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ…
ໃນວັນດຽວກັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Jonathan Choi, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Sunwah ຮົ່ງກົງ, ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ VinaCapital ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີສູງ, ການພັດທະນາສີຂຽວ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ…; ໜູນຊ່ວຍບັນດາບໍລິສັດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ແລະ ປະກອບສ່ວນສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບປະທານສະພາບໍລິຫານທະນາຄານ ຈີນ ຊາຫາຍເຟິງເກີອ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ປະຈຸບັນ ຫວຽດນາມ ພວມຮີບເຮັງສ້າງກອບນິຕິກຳກ່ຽວກັບສູນການເງິນສາກົນໃຫ້ສຳເລັດ ມຸ່ງໄປເຖິງມາດຕະຖານ ແລະ ທຳນຽມສາກົນ.