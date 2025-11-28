Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ສະພາແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍສູນກາງ

ເຖິງວ່າຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ໃນອາຍຸການນີ້ກໍ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອພົບເຫັນບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນ, ພິເສດແມ່ນໃນໄລຍະເກີດພະຍາດໂຄວິດ -19.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ, ປະທານສະພາແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍສູນກາງ (ສະພາ), ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ຂອງສະພາ ເພື່ອກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດຄັ້ງທີ 11.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເຖິງວ່າຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ໃນອາຍຸການນີ້ກໍ່ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອພົບເຫັນບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນ, ພິເສດແມ່ນໃນໄລຍະເກີດພະຍາດໂຄວິດ -19. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ໃສ່ໃຈວ່າ ເລື່ອງຄັດເລືອກນາມມະຍົດວິລະຊົນແຮງງານ, ວິລະຊົນກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຊາຊົນ ສຳລັບບັນດາໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນພິເສດ, ພົ້ນເດັ່ນໃນບັນດາຂະບວນການຕ່າງໆ, ຄື: ການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດ; ລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນເປ່ເພ; ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ; ກິລາ, ວັດທະນະທຳ; ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນັກທຸລະກິດໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຂອງລຸ້ນໜຸ່ມ, ມີຄວາມຈຸດຈິດສຸດໃຈ, ນ້ຳໃຈຮັກສາ, ມູນເຊື້ອຂອງຊາດ ແລະ ນຳໜ້າໃນສັງກາດໃໝ່.
