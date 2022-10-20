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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 2, ຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ

ການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ.

ການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ

(ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 2 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນວຽກງານໃນ 9 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ 2022.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານແມ່ນພາກສ່ວນສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດບຸກທະລຸກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການໃຫ້ສົມບູນແບບ; ແມ່ນຂອດສຳຄັນເພື່ອສ້າງ, ປັບປຸງລັດແຫ່ງກົດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ. ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ວຽກງານປະຕິຮູບດ້ານການບໍລິຫານໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພ້ອມກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ນັ້ນ, ຍັງມີສິ່ງຄົງຄ້າງ, ຂໍ້ຈຳກັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໂດຍໄວ ເພື່ອລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ທຸກແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຍືນຍົງໃນສະພາບການປະຈຸບັນໂດຍໄວ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ Sonca ແລະ ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ

ປະທານປະເທດ ກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ Sonca ແລະ ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທ່ງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວບັນດາຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ , ກວດກາຕົວຈິງເຂດມີດິນເຈື່ອນຍ້ອນພາຍຸ Sonca ແລະ ນ້ຳຖ້ວມກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ.
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