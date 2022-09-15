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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ

ການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ກຳນົດວ່າແມ່ນຂອດສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍລັດທິສັງຄົມນິຍົມ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ກັນຍາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກທົ່ວປະເທດຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ ແລະ ຫັນວິທີການຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນທັນສະໄໝ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກ ສືບຕໍ່ກຳນົດວ່າ ການປະຕິຮູບການບໍລິຫານແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈສຳຄັນຂອງຂອດບຸກທະລຸລະບອບລະບຽບການພັດທະນາ. ການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ກຳນົດວ່າແມ່ນຂອດສຳຄັນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງລັດແຫ່ງອຳນາດກົດໝາຍລັດທິສັງຄົມນິຍົມ. ກອງປະຊຸມເພື່ອຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບ, ພາວະວິໃສ, ຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງບັນດາໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການປະຕິຮູບການບໍລິຫານ ແລະ ຫັນວິທີຊີ້ນຳ, ບໍລິຫານຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດເປັນທັນສະໄໝໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ວາງອອກການກຳນົດທິດ, ມາດຕະການແກ້ໄຂ ແລະ ໜ້າທີ່ລະອຽດນັບແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025, ຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອແນໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ 2022: ປັບ​ປຸງ ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ 2022: ປັບ​ປຸງ ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ, ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ເວທີປາໄສຈະສຸມໃສ່ເຮັດແຈ້ງສະພາບການສາກົນ, ຕີລາຄາຢ່າງຮອບດ້ານ, ພາວະວິໄສ ສະພາບການເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 9 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນທັງປີ 2022, ຈາກນັ້ນ ຍົກອອກມາດຕະການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
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