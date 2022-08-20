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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ

ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນໄລຍະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕ
  (ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສຳນັກງານກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ກັບ 62 ສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຮັບຜິດຊອບ 176 ຕະຫຼາດຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຖືວ່າ, ສະພາບການໂລກມີການຜັນແປຢ່າງໄວວາ, ສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້, ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ກໍຄືແຕ່ລະປະເທດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ສະພາບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນໄລຍະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕ, ບັນລຸຜົນງານຕັ້ງໜ້າຢູ່ເກືອບທຸກຂົງເຂດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກເພື່ອນມິດສາກົນ, ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ.

ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງສືບຕໍ່ມີການຜັນແປຢ່າງໄວ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້ນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ ຫວຽດນາມ ເວົ້າລວມ ແລະ ທັງລະບົບອົງການການຄ້າປະຈຳຕ່າງປະເທດເວົ້າສະເພາະ ຕ້ອງຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການໃນວຽກງານໜູນຊ່ວຍວິສາຫະກິດ, ນຳໃຊ້ກາລະໂອກາດຈາກບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີລຸ້ນໃໝ່ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ເປັນສະມາຊິກໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີໃຫ້ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຕ່າງປະເທດ ສະເໜີມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງລະອຽດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານລຳທີ 25 ເດີນທາງອອກຈາກ ຢູແກຼນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງກັບ ລັດເຊຍ

ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງທັນຍາຫານລຳທີ 25 ເດີນທາງອອກຈາກ ຢູແກຼນ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງກັບ ລັດເຊຍ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມີທັນຍາຫານຂອງ ຢູແກຼນ ຈຳນວນ 600.000 ໂຕນໄດ້ສົ່ງອອກ ຜ່ານ “ແລວປອດໄພ” ເຊິ່ງ ມົດສະກູ ແລະ ກີແອັບ ເຫັນດີຢູ່ ອິດສະຕານບູນ (ຕວກກີ) ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ.
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