ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳບັນດາກິດຈະກຳຈຸດສຸມ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດຂົງເຂດທາງລົດໄຟ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 4 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄກກັບ 18 ແຂວງ, ນະຄອນທີ່ມີໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟໄປຜ່ານ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການຊຸກຍູ້ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟມາດຖານ ລາວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ ໂດຍໄວ ເພື່ອເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃຫ້ຖືກຕາມແຜນການໃນວັນທີ 19 ທັນວາ ທີ່ຈະມາເຖິງ; ກວດກາຕີລາຄືນຄາວຽກງານບຸກເບີກໜ້າພຽງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້ ຢູ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ຊຸກຍູ້ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວກາຍ - ຮ່າໂນ້ຍ - ຫາຍຟ່ອງ ເພື່ອເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໄລຍະ 1 ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ. ກວດກາຄືນ, ດຳເນີນການຜັນຂະຫຍາຍບຸກເບີກໜ້າພຽງເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງເໜືອ - ໃຕ້. ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ ຂອດບຸກເບີກໜ້າພຽງແມ່ນທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງປະຕິບັດ. ການບຸກເບີກໜ້າພຽງກ່ອນໄປບາດໜຶ່ງແມ່ນບັນດານັກລົງທຶນ, ການລົງທຶນຂອງລັດຈະມີຄວາມສະດວກເພື່ອເປັນເຈົ້າການຜັນຂະຫຍາຍ”.