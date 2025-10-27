ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເດີນທາງໄປ ມາເລເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ 47
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 25 ຕຸລາ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຍັງ ມາເລເຊຍ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 47 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຕ່ວັນທີ 25 – 28 ຕຸລາ ຕາມຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານ Anwar Ibrahim ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ - ປະເທດປະທານ ອາຊຽນ 2025. ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ, ປະເທດ ມາເລເຊຍ.
ຄາດວ່າ, ໃນ 3 ວັນຢູ່ ມາເລເຊຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ບັນດາກອງປະຊຸມໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ 47; ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມອບລາງວັນ ອາຊຽນ ແລະ ພິທີລົງນາມຖະແຫຼງການຮັບ Timor- Leste ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ອາຊຽນ; ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ອາເມລິກາ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ນິວຊີແລນ, ສະຫະປະຊາຊາດ…
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກໍ່ຈະພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບການນຳບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວສຳຄັນອື່ນໆ.