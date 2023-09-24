ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອາເມລິກາ, ເລີ່ມອອກເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ບຣາຊິນ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ກັນຍາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ເຮືອບິນນຳສົ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກຈາກສະໜາມບິນສາກົນ John F. Kennedy, ນະຄອນນິວຢອກ, ອາເມລິກາ ສິ້ນສຸດການເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງຊຸດທີ 78 ຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ 2 ຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ, ເລີ່ມອອກເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສ.ສະຫະພັນ ບຣາຊິນ ຢ່າງເປັນທາງການ ຕາມຄໍາເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິນ Lula da Silva, ແຕ່ວັນທີ 23 – 26 ກັນຍາ. ການໄປຢ້ຽມຢ້າມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ນຳການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ໃຫ້ແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນກວ່າ.