ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີ WEF ນຳເວທີປາໄສເສດຖະກິດລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນເປັນເຫດການປະຈຳປີ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ພະຈິກ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີ 2025 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຫັນເປັນສີຂຽວໃນສັງກາດດີຈີຕອນ” ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Stephan Mergenthaler, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF).
ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບົນພື້ນຖານຜົນສຳເລັດຂອງເວທີປາໄສລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີ 2025 ນີ້, ສະເໜີໃຫ້ WEF ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ເລື່ອງນຳເວທີປາໄສລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນເຫດການປະຈຳປີຂອງ WEF. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ WEF ກັບບັນດາວິສາຫະກິດພາກເອກະຊົນ, ເພື່ອສ້າງເປັນເຄືອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມມືວິສາຫະກິດຂອງ WEF ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານ Stephan Mergenthaler ຢືນຢັນວ່າ WEF ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ, ຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ ຫວຽດນາມ ກັບເຄືອຂ່າຍຂອງ WEF ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງກວ່າ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າຈະມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດພາກເອກະຊົນ ຫວຽດນາມ ຢູ່ WEF ຫຼາຍກວ່າອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.