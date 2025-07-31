ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ ສ.ເກົາຫຼີ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Park Chang Dal, ທູດພິເສດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ, ພວມປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ (ແຕ່ວັນທີ 20 – 30 ກໍລະກົດ), ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານກໍ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ 2 ຝ່າຍຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ກໍຄືເລື່ອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນຂົງເຂດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ; ບົດຮຽນໃນການຄຸ້ມຄອງ…
ສ່ວນ ທ່ານ Park Chang Dal ປາດຖະໜາຢາກພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ໃຫ້ພັດທະນາຫຼາຍກວ່າໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້້ຕ້ອນຮັບຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Dunamu ແລະ ຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Hana ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ເຊັ່ນດຽວກັນ.