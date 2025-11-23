ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊົນຊາດ ອາຟະລິກາ
ໃນລາຍການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ (G20) ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ 2 ຝ່າຍຢູ່ ອາຟະລິກາໃຕ້, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ຢູ່ນະຄອນ Johannesburg, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Fikile Mbalula, ເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊົນຊາດ ອາຟະລິກາ (ANC).
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ANC ຊາບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຟະລິກາ ໄດ້ຖະແຫຼງຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາຟະລິກາໃຕ້ ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ພັກ ANC ດ້ວຍບົດບາດຂອງຕົນ ຊຸກຍູ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການຂອງ ອາຟະລິກາໃຕ້ ຫັນຂອບເຂດການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນ Pretoria, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພ້ອມກັບພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ອາຟະລິກາ.