ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິ໋ງ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ. ພາບ: ເຢືອງຢາງ/VNA