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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກກັບເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເອີລົບ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ)

 ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເຊັກໂກ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ປຣາຮາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເອີລົບ.

        ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ. ທ່ານມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ຕິດຕໍ່, ເພີ່ມທະວີກັບບັນດາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍ, ປັນຍາຊົນ, ນັກຊ່ຽວຊານຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຫັນລາຍການ, ແນວຄວາມຄິດເປັນລະອຽດ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ສົມທົບກຳລັງແຮງຂອງຊາດກັບກຳລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄໝ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ “ລະດູບານໃໝ່ແຫ່ງບ້ານເກີດເມືອງນອນ 2025”

ໃນຜົນງານທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງຊາດ, ຍາມໃດກໍ່ມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

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