ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຮັດວຽກກັບເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເອີລົບ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສ.ເຊັກໂກ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ປຣາຮາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະ, ເຮັດວຽກກັບເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ເອີລົບ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາເຄືອຂ່າຍນະວັດຕະກຳ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບສູນນະວັດຕະກຳແຫ່ງຊາດ. ທ່ານມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງ ສືບຕໍ່ຕິດຕໍ່, ເພີ່ມທະວີກັບບັນດາສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍ, ປັນຍາຊົນ, ນັກຊ່ຽວຊານຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຫັນລາຍການ, ແນວຄວາມຄິດເປັນລະອຽດ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງຂອງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ສົມທົບກຳລັງແຮງຂອງຊາດກັບກຳລັງແຮງຂອງຍຸກສະໄໝ ເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.