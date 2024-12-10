ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ.
ກ່າວຄຳເຫັນເປີດກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຍ້ອນຄວາມມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດ, ມີຈຸດສຸມ, ຈຸດໃຈກາງບັນດາໜ້າທີ່, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍລວມທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນປີນີ້ໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ. ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ນັ້ນແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ສຳຄັນຂອງບັນດາຂະບວນການຮັກຊາດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ການຕີລາຄາສະພາບການແຂ່ງຂັນ, ມອບລາງວັນປີນີ້ ກໍ່ຕ້ອງໄປພ້ອມກັບເລື່ອງຊີ້ແຈ້ງບັນດາສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ໄຈ້ແຍກ, ເຮັດແຈ້ງບັນດາສາຍເຫດ, ບົດຮຽນ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ຂອງປີຕໍ່ໄປໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນດີກວ່າ.