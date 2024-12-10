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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຍ້ອນຄວາມມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດ, ມີຈຸດສຸມ, ຈຸດໃຈກາງບັນດາໜ້າທີ່, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍລວມທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນປີນີ້ໂດຍພື້ນຖານ.
(ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 09 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ.

ກ່າວຄຳເຫັນເປີດກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຍ້ອນຄວາມມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດ, ມີຈຸດສຸມ, ຈຸດໃຈກາງບັນດາໜ້າທີ່, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍລວມທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນປີນີ້ໂດຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ. ບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ນັ້ນແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ສຳຄັນຂອງບັນດາຂະບວນການຮັກຊາດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ການຕີລາຄາສະພາບການແຂ່ງຂັນ, ມອບລາງວັນປີນີ້ ກໍ່ຕ້ອງໄປພ້ອມກັບເລື່ອງຊີ້ແຈ້ງບັນດາສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ, ຂໍ້ຈຳກັດ ແລະ ໄຈ້ແຍກ, ເຮັດແຈ້ງບັນດາສາຍເຫດ, ບົດຮຽນ, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ຂອງປີຕໍ່ໄປໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນດີກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ຮ່າ​ໂນ້ຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​​ບຸກ​ທະ​ລຸ,ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ນຳ​ໜ້າ​ທົ່ວ​ເຂດ, ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ຮ່າ​ໂນ້ຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​​ບຸກ​ທະ​ລຸ,ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ນຳ​ໜ້າ​ທົ່ວ​ເຂດ, ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ຮ່າໂນ້ຍຕ້ອງສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຈິດໃຈປ່ຽນແປງໃໝ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາປະຊາຊົນ, ຍາມໃດກໍ່ຕ້ອງແມ່ນແບບຢ່າງດີເດັ່ນ, ມີການພັດທະນາຢ່າງບຸກທະລຸ.
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