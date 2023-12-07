ຂ່າວສານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ 07/12/2023 ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປະທານ ສະພາບໍລິຫານເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ, ປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງເຂດໄລຍະແຕ່ປີ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ. ພາບ:VGP/Nhật Bắcທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນຫນັກ: ເລື່ອງງຜັນຂະຫຍາຍການສ້າງ ແລະປັບປຸງສຳເລັດການວາງແຜນຜັງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງໃນຊ່ວງເວລານີ້ ແມ່ນມີຄວາມສະດວກຫລາຍຢ່າງ ເພື່ອຫັນວິໄສທັດ, ທັດສະນະ, ຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມະຕິພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະການວາງແຜນຜັງລະດັບຊາດເຂົ້າເຂດນີ້ເປັນລະອຽດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫນີໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນວາງແຜນຜັງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຂຸດຄົ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງສູງສຸດຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງ, ກາລະໂອກາດພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປຽບດ້ານແກ້ງແຍ່ງ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຈຳກັດຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍເພື່ອໃຫ້ເຂດພັດທະນາວ່ອງໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)