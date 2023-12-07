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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ປະທານ ສະພາບໍລິຫານເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ, ປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງເຂດໄລຍະແຕ່ປີ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ. ພາບ:VGP/Nhật Bắc
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນຫນັກ: ເລື່ອງງຜັນຂະຫຍາຍການສ້າງ ແລະປັບປຸງສຳເລັດການວາງແຜນຜັງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງໃນຊ່ວງເວລານີ້ ແມ່ນມີຄວາມສະດວກຫລາຍຢ່າງ ເພື່ອຫັນວິໄສທັດ, ທັດສະນະ, ຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນມະຕິພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະການວາງແຜນຜັງລະດັບຊາດເຂົ້າເຂດນີ້ເປັນລະອຽດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫນີໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນວາງແຜນຜັງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຂຸດຄົ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງສູງສຸດຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງ,    ກາລະໂອກາດພົ້ນເດັ່ນ, ທ່າໄດ້ປຽບດ້ານແກ້ງແຍ່ງ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຈຳກັດຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍເພື່ອໃຫ້ເຂດພັດທະນາວ່ອງໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ ແລະ ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ມົນ​ຕີ ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈິ້ນ​ຜິງ ແລະ ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ມົນ​ຕີ ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານ ອວາງອວນປິນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ສອງຝ່າຍຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຍົກ ການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນລະດັບໃໝ່, ສຸມໃສ່ເຂົ້າ 6 ຂົງເຂດ
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