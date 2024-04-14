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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງແຜ່ນພິມວົງຈອນ PCB

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ເມສາ, ໂດຍສືບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ PCB - ໄລຍະ 1 ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Meiko Electronics (ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ)...
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ PCB

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ເມສາ, ໂດຍສືບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງແຜ່ນພິມວົງຈອນ (PCB) - ໄລຍະ 1 ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Meiko Electronics (ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ) ເປັນເຈົ້າພາບລົງທຶນ ຢູ່ເຂດອຸດສາຫະກຳ ຝັ່ງຊ້າຍຂອງແມ່ນ້ຳດາ, ນະຄອນ ຮວ່າບິ່ງ.

ໂຄງການຂອງ Meiko ພວມຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ຮ່ວາບິ່ງ ແມ່ນໂຄງການທີ 5 ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Meiko ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ມີເງິນລົງທຶນ 200 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານເລກ 1 ແລະ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ໂຮງງານເລກ 2. ໂຄງການມີເວລາເຄື່ອນໄຫວ 50 ປີນັບແຕ່ວັນໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດຈົດທະບຽນລົງທຶນຄັ້ງທີໜຶ່ງ. ກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ວາງແຜນການ: ແຕ່ໄຕມາດທີ II/2024 ຈະຜະລິດທົດລອງ, ຜະລິດທາງການ; ຈຳນວນແຮງງານຈະນຳໃຊ້ແມ່ນປະມານ 3.000 ຄົນ (ຮອດປີ 2030); ສົ່ງໃຫ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດຈຳນວນເງິນປະມານ 8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ/ປີ (ນັບແຕ່ປີ 2030).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແຂວງ ຮ່ວາບິ່ງ ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ Meiko ລົງທຶນພັດທະນາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດ Meiko ປະຕິບັດໂຄງການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ປອງດອງຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງລັດ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ກັບ​ມາ​ຢາມ​ຫໍ​ພິ​ພິ​ທະ​ພັນໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ: ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈ

ຊຸມວັນນີ້, ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນການເດີນທາງກັບເມືອຢາມດິນແດນແຫ່ງປະຫວັດສາດໃນໂອກາດນີ້, ຫໍພິພິທະພັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ແມ່ນສະຖານທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ.
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