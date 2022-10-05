ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ Era Dabla-Norris, ຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕາມກວດກາກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) .
ຕອນບ່າຍວັນທີ 3 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ Era Dabla-Norris, ຫົວໜ້າຄະນະຕິດຕາມກວດກາກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF), ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ການເງິນ, ເງິນຕາຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ, ພວມຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ຫວຽດນາມ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ຢຶດໝັ້ນກັບເປົ້າໝາຍການຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາຢ່າງລະມັດລະວັງ, ແນ່ນອນ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນເຈົ້າການ, ມີພິບໄຫວ, ມີປະສິດທິຜົນ; ສ້າງໂຄງປະກອບຄືນໃໝ່ ແລະ ຫັນຕະຫຼາດ, ຜະລິດຕະພັນ, ລະບົບສະໜອງເປັນຫຼາຍຮູບແບບ, ເປີດກ້ວາງບັນດາຕະຫຼາດສົ່ງອອກໃໝ່… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີ IMF ໃຫ້ບູລິມະສິດ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ; ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຄຳປຶກສານະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານເສດຖະກິດ, ການຮັບມືກັບສະພາບຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນປະຈຸບັນ; ສຶບຕໍ່ສະໜອງບັນດາຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ, ໜູນຊ່ວຍດ້ານເຕັກນິກໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ; ຕັ້ງໜ້າໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ຮັບມືກັບຫານປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫັນປ່ຽນດິຈິຕອນ, ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ, ການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ…
ທ່ານນາງ Era Dabla-Norris ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດານະໂຍບາຍເງິນຕາ, ປີການເງິນຂອງຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ, ມີນະໂຍບາຍການໜູນຊ່ວຍກ່ຽວກັບພາສີ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອຫຼຸດການແບກຫາບທີ່ໜັກໜ່ວງ ຂອງບັນດາຄອບຄົວ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດ; ສະເໜີໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຄວນສົມທົບບັນດານະໂຍບາຍມະຫາພາກຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຄົບຊຸດ, ເອກະພາບ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ວຽກງານສື່ສານນະໂຍບາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບໃນການຄັດເລືອກນະໂຍບາຍ; ຜັນຂະຫຍາຍລາຍການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)