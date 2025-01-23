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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສົນທະນານະໂຍບາຍພິເສດຢູ່ WEF Davos

ບັນດາສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) Davos ຄັ້ງທີ 55, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນ, ສົນທະນາທີ່ວາລະສົນທະນານະໂຍບາຍພິເສດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບຸກທະລຸມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ: ວິໄສທັດຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ແລະ ບົດບາດທົ່ວໂລກ”.

        ບັນດາສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ຜົນສຳເລັດຂອງວາລະສົນທະນານະໂຍບາຍປີທີ 2 ຢ່າງລຽນຕິດ WEF ປະກອບສ່ວນປັບປຸງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງສາກົນ, ແຜ່ຂະຫຍາຍບັນດາຜົນງານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ກໍ່ຄືວິໄສທັດ ແລະ ແງ່ຫວັງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກາ​ນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດ​ນາມ ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກາ​ນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ວັນທີ 21 ມັງກອນ, ເວທີປາໄສລັດຖະສະພາຮ່ວມມືຝລັ່ງໂກໂຟນີ ກ່ຽວກັບກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງຢູ່ນະຄອນ ເກິ່ນເທີໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ ເກິ່ນເທີ. ຖະແຫຼງການສະແດງໃຫ້ຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢູ່ລະດັບສູງ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງແຮງຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຝລັ່ງໂກໂຟນີ, ໃນນັ້ນມີຫວຽດນາມ, ໃນການຊຸກຍູ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າມາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາ, ສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ. ຜົນສຳເລັດຂອງເວທີປາໄສໄດ້ປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສວ່ນຂອງ ຫວຽດນາມໃນການພັດທະນາກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນກຸ່ມບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຝລັ່ງໂກໂຟນີ.
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