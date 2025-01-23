ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສົນທະນານະໂຍບາຍພິເສດຢູ່ WEF Davos
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) Davos ຄັ້ງທີ 55, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນ, ສົນທະນາທີ່ວາລະສົນທະນານະໂຍບາຍພິເສດ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບຸກທະລຸມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດ: ວິໄສທັດຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ແລະ ບົດບາດທົ່ວໂລກ”.
ບັນດາສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກບັນດາຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ. ຜົນສຳເລັດຂອງວາລະສົນທະນານະໂຍບາຍປີທີ 2 ຢ່າງລຽນຕິດ WEF ປະກອບສ່ວນປັບປຸງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງສາກົນ, ແຜ່ຂະຫຍາຍບັນດາຜົນງານຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ກໍ່ຄືວິໄສທັດ ແລະ ແງ່ຫວັງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ.