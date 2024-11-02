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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ 3 ປະເທດຕາເວັນອອກກາງຢ່າງຈົບງາມ

ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ຢືນຢັນຈິນຕະນາການໃໝ່, ວິໄສທັດຍຸດທະສາດໃໝ່, ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງຂອງການນຳ ຫວຽດນາມ ໃນເລື່ອງນຳການພົວພັນກັບ 3 ປະເທດຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພາກພື້ນເຂດອ່າວກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ 3 ປະເທດຕາເວັນອອກກາງຢ່າງຈົບງາມ (ພາບ: TTXVN)

 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ພາຍຫຼັງໄປຢ້ຽມຢາມເຂດອຸດສາຫະກຳ Ras Laffan, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຂຶ້ນຍົນ, ເດີນທາງອອກຈາກ ກາຕາ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ 3 ປະເທດຕາເວັນອອກກາງຢ່າງຈົບງາມ, ແຕ່ວັນທີ 27 ຕຸລາ - 01 ພະຈິກ.

        ການຢ້ຽມຢາມມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ຢືນຢັນຈິນຕະນາການໃໝ່, ວິໄສທັດຍຸດທະສາດໃໝ່, ຄວາມຕັດສິນໃຈສູງຂອງການນຳ ຫວຽດນາມ ໃນເລື່ອງນຳການພົວພັນກັບ 3 ປະເທດຫຼັກແຫຼ່ງຂອງພາກພື້ນເຂດອ່າວກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່, ເຂັ້ມແຂງກວ່າ, ຮອບດ້ານກວ່າ, ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຫຼາຍກວ່າ, ດ້ວຍບັນດາໂອກາດເປີດກວ້າງຫຼາຍກວ່າ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ 3 ປະເທດເວົ້າສະເພາະ, ກັບພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ - ອາຟະລິກາເໜືອເວົ້າລວມ. ເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນກັບ UAE ຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ, ໄດ້ເປີດການພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນ 2 ປະເທດ, ເປີດກວ້າງເຄືອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ ຂຶ້ນເປັນ 13 ປະເທດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບ ອາຣັບບີ ຊະອຸດີ ແລະ ກາຕາ ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການຍົກການພົວພັນໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງໂດຍໄວນັ້ນ ໄດ້ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ, ສ້າງໄມ້ງັດເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນອື່ນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ - ອາຟະລິກາເໜືອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົນ ​ລາວ​ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ

ສື່ມວນ​ຊົນ ​ລາວ​ ຍ້ອງ​ຍໍ​ສັນ​ລະ​ເສີນ ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ

ເວັບໄຊຂອງວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ເອົາລົງບົດຂຽນຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ຄຸນງາມຄວາມດີຂອງທະຫານອາສາສະໝັກ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ເຮັດໜ້າທີ່ສາກົນຢູ່ ລາວ.
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