ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານໄດ້ລົງກວດກາຕົວຈິງສຳລັບໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້, ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ພວມປະຕິບັດໂຄງການ.
ຕາມແຜນຜັງເຄືອຂ່າຍທາງບົກໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີອະນຸມັດຜ່ານລົງວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021, ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ໄດ້ວາງແຜນຜັງ ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ 6 ສາຍ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດແຕ່ 4 – 6 ເລນທາງ, ເຊິ່ງລວມມີ: 3 ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງແກນຕັ້ງດ້ວຍລວງຍາວທັງໝົດ 575 ກມ; 3 ເສັ້ນທາງແກນຂວາງດ້ວຍລວງຍາວທັງໝົດ 590 ກມ.
ເມື່ອກວດກາຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ: ຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງໂຄງການຈົ່ງນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດ້ວຍທຸກໆມາດຕະການດ້ານເຕັກນິກສູງສຸດເພື່ອຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງ, ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ພ້ອມທັງຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ການຟຸມເຟືອຍ.