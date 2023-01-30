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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ລົງກວດກາໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້

ຕາມແຜນຜັງເຄືອຂ່າຍທາງບົກໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີອະນຸມັດຜ່ານລົງວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມອບອັງເປົາໃຫ້ບັນດາກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານປະຕິບັດໂຄງການ  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມັງກອນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານໄດ້ລົງກວດກາຕົວຈິງສຳລັບໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້, ຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ພວມປະຕິບັດໂຄງການ.

ຕາມແຜນຜັງເຄືອຂ່າຍທາງບົກໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີອະນຸມັດຜ່ານລົງວັນທີ 1 ກັນຍາ 2021, ເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ໄດ້ວາງແຜນຜັງ ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ 6 ສາຍ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດແຕ່ 4 – 6 ເລນທາງ, ເຊິ່ງລວມມີ: 3 ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງແກນຕັ້ງດ້ວຍລວງຍາວທັງໝົດ 575 ກມ; 3 ເສັ້ນທາງແກນຂວາງດ້ວຍລວງຍາວທັງໝົດ 590 ກມ.

ເມື່ອກວດກາຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີວ່າ: ຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງໂຄງການຈົ່ງນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດ້ວຍທຸກໆມາດຕະການດ້ານເຕັກນິກສູງສຸດເພື່ອຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງ, ແຕ່ຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ພ້ອມທັງຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້, ການຟຸມເຟືອຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ອານຟູ້, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ

ໄຂງານບຸນລະດູບານໃໝ່ຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດ ພິເສດ ອານຟູ້, ແຂວງ ຫາຍເຢືອງ

ພາຍຫຼັງພິທີໄຂງານບຸນ, ບັນດາຜູ້ແທນ ແລະ ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາຢູ່ວິຫານ ກາວອານຟູ້
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