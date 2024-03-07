Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ຢູ່ ອົດສະຕາລີ

ທີ່ການພົບປະ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ການຮ່ວມມືຂອງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ (1974 – 2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 06 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ Melbourne, ປະເທດອົດສະຕາລີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet.       

ທີ່ການພົບປະ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານໄດ້ແບ່ງປັນຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຕໍ່ການຮ່ວມມືຂອງ 2 ປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຊິ່ງໄດ້ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ; ການນຳ 2 ປະເທດເຫັນດີສືບຕໍ່ຮັກສາການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ພົບປະຂັ້ນສູງເປັນປະຈຳ; ບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 2 ທ່ານກໍ່ເຫັນດີຍົກສູງປະສິດທິຜົນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ; ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ, ກົນໄກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກ່ຽວກັບດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂ 16% ວຽກງານປັກຫຼັກໝາຍທີ ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ ເພື່ອສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ເຫັນດີສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ຊາວເຊື້ອຊາດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ກຳປູເຈຍ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ປົກກະຕິ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບປະເທດປະຈຳຖິ່ນ, ເປັນຂົວຕໍ່ມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ; ພ້ອມທັງ, ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ກຳປູເຈຍ…

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໄຮ້ມະນຸດສະທຳຕໍ່ບັນດາເສັ້ນທາງເດີນທະເລສາກົນ

ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໄຮ້ມະນຸດສະທຳຕໍ່ບັນດາເສັ້ນທາງເດີນທະເລສາກົນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີທາງທະເລສາກົນ, ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີຂອງ Houthi ຢູ່ອ່າວ Eden ເຮັດໃຫ້ລູກເຮືອ ຫວຽດນາມ ຄົນໜຶ່ງເສຍຊີວິດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top