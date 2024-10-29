ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ UAE
ໃນການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ UAE ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ຕຸລາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ UAE.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດເວົ້າລວມ ແລະ UAE ເວົ້າສະເພາະ ໃຫ້ແກ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດໃນຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ UAE ໃນໄລຍະຜ່ານມາບັນລຸບາດກ້າວຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ແຈ້ງ 2 ຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງການຢ້ຽມຢາມ UAE ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເລື່ອງ ຄາດວ່າ 2 ປະເທດຈະຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ລົງນາມໃນສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ (CEPA). ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນບັນດາການພົບປະກັບການນຳຂັ້ນສູງ UAE ຈະສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ UAE ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກກວ່າເກົ່າໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳລົງຊີວິດ, ຮ່ຳຮຽນ, ເຮັດວຽກຄວາມປົກກະຕິ, ຍາວນານຢູ່ UAE.