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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊົມເຊີຍ ລາວ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2024 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊົມເຊີຍ ລາວ ດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2024 ບັນລຸຜົນສຳເລັດ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສົມທົບກັນ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

ສ່ວນທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ໄດ້ຂອບໃຈການສະໜັບສະໜູນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ, ທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນທີ່ ຫວຽດນາມ ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ລາວ, ໃນນັ້ນມີການໜູນຊ່ວຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ລາວ ປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານ ອາຊຽນ 2024. ທ່ານກໍ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສາຍພົວພັນແບບພິເສດ ລາວ - ຫວຽດນາມ.

ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີຈະສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນໃນການສ້າງແຜນກຳທົດທິດທາງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືຈຸດສຸມ; ນຳການພົວພັນຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ກອງປະຊຸມສະພາສິດທິມະນຸດສປຊ ຊຸດທີ 57

ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ກອງປະຊຸມສະພາສິດທິມະນຸດສປຊ ຊຸດທີ 57

ສະພາສິດທິມະນຸດສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໝາກຜົນ UPR ຮອບວຽນທີ 4 ສຳລັບ ຫວຽດນາມ.
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