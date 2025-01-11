ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ລາວ ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ແບ່ງປັນກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນໃນການພົບປະແລກປ່ຽນກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແລະ ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ກໍຄືກອງປະຊຸມຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2025; ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, 2 ຝ່າຍໄດ້ສຳຫຼວດກວດຄືນການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນທຸກຂົງເຂດ ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 46 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ ມາຮອດປະຈຸບັນ, ແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາທີ່ຍັງຄ້າງໄວ້ຢ່າງເຖິງທອງ ແລະ ວາງອອກທິດທາງຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນປີ 2025.
ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢືນຢັນວ່າ, ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ລາວ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ- ຫວຽດນາມ. ຊົມເຊີຍໝາກຜົນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືທະວີພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ທ່ານສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ, ຄະນະ, ຂະແໜງການຂອງ 2 ປະເທດຕັ້ງໜ້າສຸມໃສ່ບັນດາໝາກຜົນເຊິ່ງການນຳ 2 ປະເທດໄດ້ເປັນເອກະພາບ; ພ້ອມທັງ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນດ້ານການເງິນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຄົມມະນາຄົມ, ພະລັງງານ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ທ່ອງທ່ຽວ…