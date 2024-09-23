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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຈັດສົ່ງນັກການທູດມີປະສົບການຫຼາຍຢ່າງ ມາດຳລົງຕຳແໜ່ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳ ຫວຽດນາມ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Ri Sung Guk (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Ri Sung Guk ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເລີ່ມຕົ້ນການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຈັດສົ່ງນັກການທູດມີປະສົບການຫຼາຍຢ່າງ ມາດຳລົງຕຳແໜ່ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ຜ່ານນັ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດເປັນສຳຄັນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີວ່າ, ໃນອາຍຸການຂອງຕົນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ri Sung Guk ຈະສົມທົບກັບບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ; ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດໃນປີ 2025; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ; ຕັ້ງໜ້າເປີດກວ້າງການພົບປະແລກປ່ຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ກິລາ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ri Sung Guk ຢືນຢັນວ່າ, ເລື່ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າ ແມ່ນຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ສປປ.ເກົາຫຼີ; ທ່ານຢືນຢັນວ່າ ໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຂອງຕົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຈະມານະພະຍາຍາມຈົນສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອລະຫວ່າ 2 ປະເທດ ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ: ໂອ​ກາດ​ປະ​ຫວັດ​ສາດເພື່ອ​ນຳ​ໂລກ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຍຸກ​ສ​ະ​ໄໝ​ໃໝ່, ສັງ​ກາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ: ໂອ​ກາດ​ປະ​ຫວັດ​ສາດເພື່ອ​ນຳ​ໂລກ​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ຍຸກ​ສ​ະ​ໄໝ​ໃໝ່, ສັງ​ກາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ທີ່ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວາລະໄຂ ແລະ ມີບົດກ່າວປາໄສສຳຄັນຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດຂອງ ສປຊ.
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