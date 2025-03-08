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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ຕ້ອງຕິດພັນການສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ

ວຽກງານສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຊີ້ນຳປະຕິບັດເປັນພິເສດຈາກພັກ, ລັດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນວິວັດການປະຕິບັດອາດຈະມີຫຼາຍບັນຫາເກີດຂຶ້ນ, ຍ້ອນນີ້ແມ່ນບັນຫາໃໝ່, ທົດລອງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຊາບຊຶມ, ຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ມະຕິສະບັບຕ່າງໆ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກເຊື່ອມຕໍ່ຈາກລັດຖະບານກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ.

        ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ 4 ສະບັບ, ມະຕິ 5 ສະບັບກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຊັບຊ້ອນກົງຈັກລັດ; ປະກາດເອກະສານກຳນົດກົດໝາຍ; ບັນດາມະຕິກຳນົດກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ວຽກງານສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຊີ້ນຳປະຕິບັດເປັນພິເສດຈາກພັກ, ລັດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນວິວັດການປະຕິບັດອາດຈະມີຫຼາຍບັນຫາເກີດຂຶ້ນ, ຍ້ອນນີ້ແມ່ນບັນຫາໃໝ່, ທົດລອງ. ສະນັ້ນ, ບັນດາຝ່າຍຕ້ອງຮັບຟັງຄຳເຫັນສ່ອງແສງຄືນ, ການປະກອບຄຳເຫັນຂອງນັກວິທະຍາສາດ, ຜູ້ເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ, ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ວຽກງານຜັນຂະຫຍາຍການປະຕິບັດກົດໝາຍ, ດ້ວຍວິທີເຮັດຄືໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ນັບມື້ນັບປ່ຽນແປງໃໝ່, ມີວິຊາຊີບ, ມີແບບມີແຜນ, ບັນລຸປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງໃນຕົວຈິງທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັກ, ລັດ ຈະມີບັນດາການລັດຖະນະໂຍບາຍໃຫຍ່ເພື່ອສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ເຂດເສດຖະກິດເອກະຊົນພັດທະນາຢ່າງແຮງ

ພັກ, ລັດ ຈະມີບັນດາການລັດຖະນະໂຍບາຍໃຫຍ່ເພື່ອສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ເຂດເສດຖະກິດເອກະຊົນພັດທະນາຢ່າງແຮງ

ເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຕາມກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ.
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