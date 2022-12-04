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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກວດກາບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຢູ່ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຢູ່ ບໍລິເວນແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຢູ່ ບໍລິເວນແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ.

  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມຢູ່ ບໍລິເວນແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ  

າຍຫລັງກວດກາພື້ນທີ່ຕົວຈິງໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ -ຖູເຢົ່າໂມດ - ເຈີນແທ່ງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ, ລົງກວດກາບາງໂຄງການອື່ນອີກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫນີວ່າ: ໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2023, ຕ້ອງກໍ່ສ້າງສຳເລັດເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ - ຖູເຢົາໂມດ- ເຈີນແທ່ງ ດ້ວຍຄວາມຍາວ 1,7 ກິໂລແມັດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນສະພາບລົດຕິດ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ລົງກວດກາຄວາມຄືບຫນ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍຫລາຍຂະແຫນງຫລັງໃຫມ່ດ້ວຍຂອບຂະຫນາດ 1.500 ຕຽງ  ຢູ່ ເມືອງ ດິ້ງຮວາ, ນະຄອນ ຖູເຢົາໂມດ ແຂວງ ບິ່ງເຢືອງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ສິງ​ກະ​ໂປ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນ 7 ຂົງເຂດຮ່ວມມື, ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 15 ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ໃນເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2021 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່.
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