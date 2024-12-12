ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການສຶກສາສິດທິມະນຸດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ທັນວາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບການສຶກສາສິດທິມະນຸດ. ກອງປະຊຸມໂດຍສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດຂຶ້ນແບບທາງໄກຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 63 ແຂວງ, ນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ການສຶກສາສິດທິມະນຸດແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທົ່ວປວງຊົນ. ລາຍການສຶກສາກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດແມ່ນລາຍການເປັນທາງການ, ໃນນັ້ນ, ຖືເອົານັກຮຽນ, ນັກສຶກສາເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ.
“ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ, ການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບ, ວຽກງານປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ການສຶກສາສິດທິມະນຸດ ຈະນັບມື້ນັບບັນລຸໝາກຜົນຢ່າງດີງາມ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຫັນບັນດາຄວາມຄາດຫວັງສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ປະຊາຊົນຮັ່ງມີ, ປະເທດຊາດເຂັ້ມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ, ຍຸຕິທຳ, ສີວິໄລໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດປະເທດຊາດເຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງ”.