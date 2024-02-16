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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາເຈົ້າຂອງລົງທຶນ, ບັນດາຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການ
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ.

ກ່າວຄຳເຫັນເປີດກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາເຈົ້າຂອງລົງທຶນ, ບັນດາຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ຜູ້ຮັບເໝົາ, ຫົວໜ່ວຍໃຫ້ຄຳປຶກສາ ທີ່ດ້ຕັດສິນໃຈ, ມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການ; ບັນດາທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານບຸກເບີກໜ້າພຽງ, ສົມທົບກັບບັນດາເຈົ້າຂອງລົງທຶນໃນການແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃນວິວັດການກໍ່ສ້າງເປັນຢ່າງດີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາເຈົ້າຂອງລົງທຶນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່, ລະດົມກຳລັງໃຈຕໍ່ບັນດາກຳມະກອນ, ວິສາວະກອນເຮັດວຽກໃນຕະຫຼອດເວລາບຸນເຕັດຢ່າງທັນການ; ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ຍົກຍ້າຍມາເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄືນໃໝ່, ຮັບປະກັນວ່າ ບ່ອນຢູ່ອາໄສໃໝ່ແມ່ນທຽບເທົ່າ ຫຼື ດີກວ່າບ່ອນຢູ່ອາໄສເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ບຸນ​ລົງ​ທົ່ງ​ນາ​ດ້ອຍ​ເຊີນ 2024

ງານ​ບຸນ​ລົງ​ທົ່ງ​ນາ​ດ້ອຍ​ເຊີນ 2024

ນີ້ແມ່ນງານບຸນປະເພນີໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳປີ ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລຸກອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງ ສະໜິດຕິດພັນ, ນ້ຳໃຈຮັກມັກການອອກແຮງງານຂອງ ປຊຊ ກັບເຂດດິນແດນຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ສຶກສາມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳຂອງຊາດໃຫ້ແກ່ລຸ້ນໜຸ່ມ.
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