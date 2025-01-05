ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດມະຕິກໍ່ສ້າງສູນການເງິນສາກົນຢູ່ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດມະຕິຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ແຜນການກະທຳ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການສ້າງສູນການເງິນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ກຳນົດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕເສດຖະກິດແມ່ນບຸລິມະສິດ. ຢາກເຮັດໄດ້, ຕ້ອງມີຫຼາຍວິທີລະດົມແຫຼ່ງທຶນ, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງຂອງສູນການເງິນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນເປັນເສນາທິການພ້ອມກັບລັດຖະບານສ້າງ, ຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ເພື່ອມີກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ສູນການເງິນສາກົນ; ປະຕິບັດເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງໂລກໃນຂົງເຂດນີ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຖືນີ້ແມ່ນວຽກລວມຂອງປະເທດຊາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຂອງທັງລະບົບຕ້ອງປະຕິບັດ, ພ້ອມກັນພັດທະນາ.