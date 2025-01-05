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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດມະຕິກໍ່ສ້າງສູນການເງິນສາກົນຢູ່ຫວຽດນາມ

ຫວຽດນາມ ກຳນົດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕເສດຖະກິດແມ່ນບຸລິມະສິດ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ກອງປະຊຸມ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 04 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີປະກາດມະຕິຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ແຜນການກະທຳ ຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການສ້າງສູນການເງິນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຫວຽດນາມ ກຳນົດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕເສດຖະກິດແມ່ນບຸລິມະສິດ. ຢາກເຮັດໄດ້, ຕ້ອງມີຫຼາຍວິທີລະດົມແຫຼ່ງທຶນ, ໃນນັ້ນມີເລື່ອງ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງຂອງສູນການເງິນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນເປັນເສນາທິການພ້ອມກັບລັດຖະບານສ້າງ, ຍືນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ເພື່ອມີກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ສູນການເງິນສາກົນ; ປະຕິບັດເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນສິ່ງຍອດຍິ່ງຂອງໂລກໃນຂົງເຂດນີ້. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ຖືນີ້ແມ່ນວຽກລວມຂອງປະເທດຊາດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຂອງທັງລະບົບຕ້ອງປະຕິບັດ, ພ້ອມກັນພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຍົກອອກບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນປີ 2024. ພິເສດ, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດລືນກາຍລະດັບ 2 ຕື້ USD
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